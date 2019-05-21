Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии

Вертолет потерпел крушение на севере Австралии, сообщает 21 мая портал 9News. На борту находились три человека.

Авиакатастрофа произошла примерно в 10.00 (6.00 мск) на территории национального парка «Какаду» в регионе Северная территория. В вертолете находились два сотрудника парка и пилот. Экстренные службы эвакуировали пострадавших в Дарвин, где им окажут медицинскую помощь.

Известно, что пассажиры рухнувшего воздушного судна занимались отловом диких животных. Врачи оценили их состояние на момент эвакуации как стабильное.