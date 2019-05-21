«Новые» ЗИЛ-133 выставили на продажу в сети

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в сети. Объявление появилось на портале объявлений Avito. Машины не выпускают с 1999 года.

По данным продавца, пробег автомобилей — не больше 1500 километров, у них новые шины и аккумуляторы. Утверждается, что транспортные средства прошли только заводскую обкатку и находились в гараже с момента выпуска. Продавец отмечает, что грузовики были произведены 25 лет назад.

Каждая машина стоит 700 тысяч рублей. Отмечается, что грузовик с паспортом технического средства (ПТС) будет стоить на 50 тысяч рублей дороже. Объявление сопровождают фотографии, сделанные на фоне предприятия «Абаканвагонмаш».

ЗИЛ-133 также известны под названием «крокодилы» из-за вытянутых капотов и длинных шасси с двумя мостами. Автомобили могут тащить до 10 тонн груза.