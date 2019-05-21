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9:16   21 Мая 2019
Весь мир

Три завещания найдены в доме певицы Ареты Франклин

Три завещания найдены в доме певицы Ареты Франклин

Полиция обнаружила в доме скончавшейся в минувшем году певицы Ареты Франклин три завещания, которые она составила еще при жизни. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 21 мая.

По словам адвоката артистки Дэвид Беннетта, два завещания написаны в 2018 году, еще одно — в 2014. Последнее завещание было найдено в личном дневнике певицы, спрятанном в подушках дивана в гостиной ее дома в Детройте.  

Певица завещала все имущество четырем сыновьям. Слушания для определения подлинности завещания назначены на 12 июня. 

Арета Франклин —  легендарная певица, исполняющая в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Она ушла из жизни в августе 2018 года. Артистке было 76 лет. Франклин боролась с тяжелой болезнью.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#детройт #франклин #завещания

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