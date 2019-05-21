Четыре человека погибли в результате обрушения крыши в баре в Китае

Четыре человека погибли в результате обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Еще 87 человек получили ранения, пишет агентство «Синьхуа».

Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Данные актуальны на 9.00 (4.00 мск) вторника, 20 мая.

Ранее сообщалось о троих погибших.

At least four people were killed and 87 others injured as of 9 a.m. Tuesday after the roof of a night #bar #collapsed Monday in #Guangxi. https://t.co/ox1L0NNPcv pic.twitter.com/bVJbwGGVn6 — China Plus News (@ChinaPlusNews) May 21, 2019

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в причастности к произошедшему. В ходе расследования уже допрошены 23 человека.

ЧП произошло в понедельник ночью около 1.00 (20.00 мск воскресенья). У бара «0776» обрушилась крыша. На месте работали 260 спасателей, задействованы 22 единицы техники.