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9:24   21 Мая 2019
Весь мир

Четыре человека погибли в результате обрушения крыши в баре в Китае

Четыре человека погибли в результате обрушения крыши в баре в Китае

Четыре человека погибли в результате обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Еще 87 человек получили ранения, пишет агентство «Синьхуа».

Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Данные актуальны на 9.00 (4.00 мск) вторника, 20 мая.

Ранее сообщалось о троих погибших.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в причастности к произошедшему. В ходе расследования уже допрошены 23 человека.

ЧП произошло в понедельник ночью около 1.00 (20.00 мск воскресенья). У бара «0776» обрушилась крыша. На месте работали 260 спасателей, задействованы 22 единицы техники.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #общество

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