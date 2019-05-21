Два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai в Кемерове
Два человека пострадали во время пожара, произошедшего накануне в автосалоне Hyundai в Кемерове. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу №3.
Кемерово полегче pic.twitter.com/1wtkhVL4Ku— Глеб (@Russia59msc9) May 20, 2019
С подземной парковки и первого этажа автосалона удалось эвакуировать 130 машин.
Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 20 мая. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. На тушение были направлены 46 единиц техники и 151 человек.
Сейчас в Кемерово,Хендай центр pic.twitter.com/3og0pwAZ92— コンスタンタン (@kostya_19661) May 20, 2019