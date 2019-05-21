Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

 Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

 Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя
«Новые» ЗИЛ-133 выставили на продажу в сети

«Новые» ЗИЛ-133 выставили на продажу в сети

 Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии

Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии
Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

 Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

 Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя
«Новые» ЗИЛ-133 выставили на продажу в сети

«Новые» ЗИЛ-133 выставили на продажу в сети

 Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии

Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии
8:54   21 Мая 2019
Россия

Два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai в Кемерове

Два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai в Кемерове

Два человека пострадали во время пожара, произошедшего накануне в автосалоне Hyundai в Кемерове. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу №3.

С подземной парковки и первого этажа автосалона удалось эвакуировать 130 машин.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 20 мая. Глава Кемеровской области Сергей  Цивилев сообщил, что площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. На тушение были направлены 46 единиц техники и 151 человек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #кемерово #общество #hyundai

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...