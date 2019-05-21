Полиция Новой Зеландии предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча

Новозеландская полиция собирается предъявить новые обвинения Брентону Тарранту, который напал на мечети в городе Крайстчерч в середине марта. Об этом 21 мая сообщается на сайте полиции.

В заявлении комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша сказано, что стрелка обвиняют в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Полиция уже встретилась с семьями жертв атаки, проинформировав их о новых обвинениях. В ходе судебного разбирательства им будет оказана необходимая поддержка.

Ранее австралийцу предъявили 51 обвинение в убийстве и 40 обвинений в покушении на убийство.

Трагедия, унесшая жизни 51 человека, произошла 15 марта. Нападавшим оказался 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Сейчас он находится под стражей.