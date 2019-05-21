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8:39   21 Мая 2019
Весь мир

Полиция Новой Зеландии предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча

Полиция Новой Зеландии предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча

Новозеландская полиция собирается предъявить новые обвинения Брентону Тарранту, который напал на мечети в городе Крайстчерч в середине марта. Об этом 21 мая сообщается на сайте полиции.

В заявлении комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша сказано, что стрелка обвиняют в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Полиция уже встретилась с семьями жертв атаки, проинформировав их о новых обвинениях. В ходе судебного разбирательства им будет оказана необходимая поддержка. 

Ранее австралийцу предъявили 51 обвинение в убийстве и 40 обвинений в покушении на убийство.

Трагедия, унесшая жизни 51 человека, произошла 15 марта. Нападавшим оказался 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Сейчас он находится под стражей.

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #полиция #новая зеландия #крайстчерч

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