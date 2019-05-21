Сотрудники МВД РФ раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник

Сотрудники МВД РФ обнаружили сеть фиктивных медицинских клиник. Группа лжеврачей обманула более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сеть «клиник» действовала в нескольких регионах. Сотрудники call-центров обзванивали граждан и убеждали их пройти обследование. Когда пациент приходил на прием к «врачу», ему говорили, что он серьезно болен и ему необходимо срочно дорогостоящее лечение.

Чтобы оплатить все потерпевшие брали кредиты на большие суммы (до 500 тысяч рублей).

Возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек.