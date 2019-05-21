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8:21   21 Мая 2019
Россия

Сотрудники МВД РФ раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник

Сотрудники МВД РФ раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник

Сотрудники МВД РФ обнаружили сеть фиктивных медицинских клиник. Группа лжеврачей обманула более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сеть «клиник» действовала в нескольких регионах. Сотрудники call-центров обзванивали граждан и убеждали их пройти обследование. Когда пациент приходил на прием к «врачу», ему говорили, что он серьезно болен и ему необходимо срочно дорогостоящее лечение.

Чтобы оплатить все потерпевшие брали кредиты на большие суммы (до 500 тысяч рублей).

Возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#полиция #общество #мвд рф #мошенники

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