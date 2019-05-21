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7:54   21 Мая 2019
Россия

Болезнь Ньюкасла выявлена у птиц в одном из сел Приморья

Болезнь Ньюкасла выявлена у птиц в одном из сел Приморья

Карантин по болезни Ньюкасла введен на территории приморского села Комаровка, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Эпизоотическими очагами объявлены три личных подсобных хозяйства. Отмечается, что в связи с обособленным месторасположением села, его удаленностью от других населенных пунктов ветеринарной инспекцией было принято решение не объявлять угрожаемую зону.

На данный момент на указанной территории проводятся мероприятия, препятствующие распространению болезни птиц.

Ньюкаслская болезнь птиц - острая вирусная инфекция, обладающая способностью быстро распространяться. Вирус поражает органы дыхания, желудок и ЦНС, что приводи к массовой гибели птиц. К заболеванию восприимчивы дикие и домашние птицы.

В понедельник Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Мексики из-за болезни Ньюкасла.

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Автор: Олег Королев
#россельхознадзор #болезнь ньюкасла

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