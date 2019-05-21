Минфин РФ намерен назначать глав казначейств без согласования с главами субъектов

Минфин РФ подготовил проект президентского указа, согласно которому федеральный министр финансов не должен будет согласовывать кандидатов на должности глав территориальных казначейств с главами регионов.

В документе, размещенном на портале проектов, говорится, что проект указа подготовлен в целях исключения возможности конфликта интересов в ситуации, когда Федеральное казначейство инспектирует субъекты РФ.

Проект предлагает уточнить список федеральных ведомств, для которых упраздняется процедура согласования с главой региона кандидатов на должность руководителя территориального органа.

В конце апреля российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МЭР, Минюсту и Минфину проработать вопрос о необходимости изменения федерального закона об организации местного самоуправления. Вопрос должен быть проработан до 1 июля.