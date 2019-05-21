Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Украине необходима «максимальная мобилизация» депутатов для того, чтобы не пустить Россию обратно в ПАСЕ. Об этом заявил украинский постпред при СЕ Дмитрий Кулеба.

Также он отметил, что Киеву нужно обеспечить полноценную работу своей делегации в ПАСЕ, несмотря на предстоящие внеочередные выборы в Верховную раду. Также он заявил, что «финальные бои» за восстановление членства России в организации пройдут именно в следующем месяце.

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца. По его словам, по этой причине нужна максимальная мобилизация украинских депутатов на июньскую сессию.

Постпред Украины также добавил, что наиболее значимой датой для Киев станет 3 июня, на которую запланировано заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также Ассамблея с 24 по 28 июня.