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Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

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6:35   21 Мая 2019
Весь мир

США недооценивают мощь Huawei, заявил глава компании

США недооценивают мощь Huawei, заявил глава компании

Введенные США временные разрешения для Huawei не имеют большого значения, заявил в интервью китайским СМИ основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

Ранее Минторг США опубликовал сведения о том, что китайская компания сможет поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления уже имеющимся клиентам. Разрешения продлятся 90 дней.

По его словам, трехмесячная лицензия не повлияет на действия Huawei. По словам Чжэнфэя, для компании «самое главное заниматься своими делами».

Также основатель китайской компании отметил, что Huawei почувствовала реальный контроль со стороны США еще год назад. По его мнению, американские политики недооценивают мощь компании.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Также она находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

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Автор: Олег Королев
#сша #huawei

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