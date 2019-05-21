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5:57   21 Мая 2019
Весь мир

Власти Венесуэлы решили отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

Власти Венесуэлы решили отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны решили отказаться от платежных систем Visa, Mastercard и Maestro в пользу собственной. Об этом пишет портал Banca y Negocios.

Ожидается, что с конца ноября будут прекращены операции по дебетовым картам данных систем, с 30 января следующего года - по кредитным.

Управление институтов банковского сектора поручило финучреждениям заняться созданием собственной независимой платежной системы с учетом недавних американских ограничительных мер. Банки должны будут развивать «суверенную» систему обработки дебетовых и кредитных операций клиентов через использование биометрической идентификации клиентов.

При этом опрошенные порталом эксперты считают, что создание подобной системы в столь сжатые сроки маловероятно.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что его страна освобождается от доллара.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #visa #mastercard

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