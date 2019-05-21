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5:37   21 Мая 2019
Россия

Депутат ГД призвал не ждать революционности от проекта концепции нового КоАП

Депутат ГД призвал не ждать революционности от проекта концепции нового КоАП

Окончательный проект концепции нового федерального Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может быть представлен 28 мая, сообщил РИА «Новости» первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

По словам Вяткина, всего у рабочей группы осталось два заседания, которые пройдут 21 мая и 28 мая. Депутат отметил, что почти окончательный проект будет представлен на последней встрече.

Он уточнил, что это достаточно компактный, очень емкий и конкретный по содержанию документ, который будет определять основные ключевые подходы к новому кодексу. По его словам, речь идет как и о конкретике, так и о концептуальных вещах.

При этом депутат отметил, что каких-либо сенсационных и революционных вещей ожидать не стоит. По его словам, речь идет о более проработанных с точки зрения защиты прав субъектов административной ответственности, более детальной проработки процедурных моментов, а также большей гибкости применения административных санкций.

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Автор: Олег Королев
#коап #госдума рф

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