Минобороны РФ и «Техмаш» договорились о поставках снарядов для РСЗО «Торнадо-С»

Минобороны РФ и «Техмаш» заключили долгосрочный контракт на поставку снарядов для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», сообщил РИА «Новости» замгендиректора концерна Александр Кочкин.

По его словам, в рамках введенной МО РФ практики долгосрочных контрактов «Техмаш» впервые заключил с оборонным ведомством контракт до 2027 года, который подразумевает поставку снарядом для «Торнадо-С». Это позволяет спланировать кооперацию, загрузку предприятия, а а также формировать долгосрочные планы.

Кочкин отметил, что в даннной ситуации есть и нюансы. В частности, речь идет об увеличении НДС и инфляции, которые на данный момент компенсируются за счет выручки предприятия.

Ранее Кочкин сообщил, что первая бригада 300-миллиметровых РСЗО нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию в этом году.