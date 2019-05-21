Самолет морской пехоты потерпел крушение в США

Штурмовой самолет Корпуса морской пехоты США разбился в Северной Каролине, сообщает командование 2-й авиаэскадрильи.

Инцидент со штурмовиком AV-8B Harrier произошел в районе города Хэйвлок.

Пилот успешно катапультировался и на данный момент доставляется в медцентр Carolina East, расположенный в городе Нью-Берн.

Сообщений о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало. На данный момент мест инцидента оцеплено, причина происшествия выясняется.

Семнадцатого мая сообщалось, что истребитель F-16 ВВС США разбился в американском штате Калифорния. Самолет врезался в здание авиабазы.

В апреле аналогичный истребитель потерпел жесткую аварийную посадку в Аризоне. Из-за инцидента двигатель F-16 разлетелся на части. В том же месяце похожий инцидент произошел в штате Невада.