Трамп пригрозил дать жесткий отпор Ирану в случае агрессии против США

США ответят на агрессию Ирана «огромной силой», заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Иран совершит «огромную ошибку, если что-то сделает против США». Трамп заявил журналистам, что Тегеран встретит сопротивление «огромной силой».

Также Трамп на своей странице Twitter написал, что если Иран захочет борьбы, то это станет для Тегерана «официальным концом».

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили свои силы в Персидском заливе и разместили близ иранской акватории семь военных кораблей, а также доставили к ней ЗРК Patriot.

Пентагон отмечал, что признаками повышенной готовности Ирана является проведение наступательной операции против сил США.

Трамп также заявил, что надеется избежать войны. Иранский верховный лидер Али Хаменеи отмечал, что Тегеран намерен продолжать сопротивление Вашингтона, но войны не хочет.