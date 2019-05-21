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3:31   21 Мая 2019
Весь мир

Хуситы в Йемене забраковали присланную ООН муку

Хуситы в Йемене забраковали присланную ООН муку

Правящие на севере Йемена повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» отказались принимать присланную в рамках продовольственной программы ООН муку как испорченную, сообщает агентство «Сабаа».

Согласно заявлению управления по оценке качества в Сане, было отказано в ввозе 163 ысяч пакетов с пшеничной мукой через порт Ходейда. Проверка показала, что в муке есть насекомые.

В понедельник представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) пригрозили остановить поставки гумпомощи в Йемен, если хуситы не допустят ее до голодающих. ВПП отмечает, что представители программы неоднократно пытались связаться с руководством хуситов, чтобы получить возможность отследить доставку.

Согласно данным ВПП, более 20 миллионов йеменцев голодают из-за военных действий, которые продолжаются в стране уже четыре года.

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Автор: Олег Королев
#йемен #хуситы

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