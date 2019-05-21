Трамп обжалует решение суда о предоставлении налоговых деклараций

Американский президент Дональд Трамп заявил, что оспорит решение суда Вашингтона о предоставлении налоговой декларации.

В понедельник вашингтонский суд поддержал позицию ряда конгрессменов, которые потребовали у аудиторов предоставления налоговых документов Трампа. Еще до избрания он отказывался публиковать свои декларации, а его противники неоднократно пытались добиться публикации его документов, подозревая его в финансовых нарушениях.

Трамп сообщил, что его команда намерена обжаловать данное постановление суда. Глава государства подчеркнул, что не согласен с принятым решением.

Также он подчеркнул, что «это абсолютно неверное решение» вынесено судьей, назначенным экс-президентом Бараком Обамой.

В начале апреля глава надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая занималась подготовкой декларации для Трампа на протяжении десяти лет.