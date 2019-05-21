Небоскреб загорелся в центре Нью-Йорка
Небоскреб американской многоотраслевой корпорации General Electric, расположенный в центре Нью-Йорка, охвачен огнем. Об этом сообщает пожарный департамент города.
Отмечается, что возгорание произошло по адресу Лексингтон-авеню, 570. Горит 23-й этаж небоскреба.
Подробности инцидента не приводятся.
Manhattan. Midtown. Fire. God Bless All.@fdny using all hands for a fire on the 23rd floor of a high-rise. pic.twitter.com/T3mDE0vfDk— Daniel Kraus (@rabbidkraus) May 20, 2019