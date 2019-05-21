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Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

 Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

 Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

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 Три человека пострадали при крушении вертолета в Австралии

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2:40   21 Мая 2019
Весь мир

Небоскреб загорелся в центре Нью-Йорка

Небоскреб загорелся в центре Нью-Йорка

Небоскреб американской многоотраслевой корпорации General Electric, расположенный в центре Нью-Йорка, охвачен огнем. Об этом сообщает пожарный департамент города.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу Лексингтон-авеню, 570. Горит 23-й этаж небоскреба.

Подробности инцидента не приводятся.

 

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Автор: Олег Королев
#пожар #нью-йорк #небоскреб

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