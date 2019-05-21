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2:31   21 Мая 2019
Весь мир

Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»

Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»

Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Шестая Европейская конференция «Валдая», которая пройдет в Вене во вторник, будет посвящена обсуждению будущего многосторонней дипломатии и отношения России и Евросоюза.

Любинский отметил, что программа мероприятия началась с приема в посольстве РФ в Вене. По его словам, за несколько часов что этого австрийские соорганизаторы форума внезапно заявили об отказе. При этом он подчеркнул, что конференция не сорвана, но место проведения заседаний было перенесено.

Российский дипломат отметил, что на данный момент в Вене в разгаре внутриполитический кризис, который не имеет отношения к России.

Незадолго до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали материалы, в которых говорится, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы.

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Автор: Олег Королев
#австрия #валдай

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