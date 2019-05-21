Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

Представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо встретился с американскими военными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо заявил, что его представитель проведет в понедельник встречу с представителями Южного командования США. Ранее Гуаидо заявил, что может согласиться на военное вмешательство США в Венесуэле.

Веккьо на своей странице в Twitter написал, что в соответствии с поручением Гуаидо была проведена запланированная встреча с Госдепом и Пентагоном, на которых обсуждалась ситуация в Венесуэле.

В свою очередь Гуаидо отметил, что венесуэльская оппозиция продвигается в построении возможностей и международной кооперации, которая «позволит стране выйти из кризиса и начать восстановление».

Накануне венесуэльские военные в ходе «марша верности» предупредили США, что ожидают их с оружием в руках.