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 Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
1:42   21 Мая 2019
Весь мир

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Министерство торговли США временно разрешило китайской компании Huawei обеспечивать обслуживание сетей и обновлять программное обеспечение для мобильных устройств, используемых в США.

Отмечается, что принятое положение предоставляет трехмесячную генеральную лиценцию, которая частично возобнавляет режим лицензирования для Huawei. Отмечается, что положение действует до 19 августа текущего года. Кроме того, для Huawei отменяются ограничения на покупку американских товаров.

Таким образом, власти США временно отсрочили ряд торговых ограничений, которые ранее должны были быть введены в отношении компании. Отсрочка не коснется новых сделок, ее целью является создание условий для того, чтобы работа существующих клиентов компании не была нарушена. В частности, речь идет о крупных американских нтернет-провайдерах и поставщиках услуг мобильной связи.

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Автор: Олег Королев
#минторг сша #huawei

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