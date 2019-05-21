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Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

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1:20   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Российская инициатива о проведении заседания Совбеза ООН по закону о языке на Украине не связана с инаугурацией украинского президента Владимира Зеленского, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, какой-либо связи между заседанием и инаугурации нету, поскольку оно было запрошено еще тогда, когда было известно о дате церемонии о вступлении Зеленсокго в должность. Небензя отметил, что такие обвинения необоснованы.

Российский дипломат отметил, что в своем выступлении в ООН представители РФ никого не запугивали. Он отметил, что Зеленскому наоборот, посылаются посылаются позитивные сигналы в отношении языки. Небензя напомнил слова Зеленского о том, что нельзя разделять украинский народ по языковому признаку.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник. Он уже объявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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Автор: Олег Королев
#украина #сб оон

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