Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Российская инициатива о проведении заседания Совбеза ООН по закону о языке на Украине не связана с инаугурацией украинского президента Владимира Зеленского, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, какой-либо связи между заседанием и инаугурации нету, поскольку оно было запрошено еще тогда, когда было известно о дате церемонии о вступлении Зеленсокго в должность. Небензя отметил, что такие обвинения необоснованы.

Российский дипломат отметил, что в своем выступлении в ООН представители РФ никого не запугивали. Он отметил, что Зеленскому наоборот, посылаются посылаются позитивные сигналы в отношении языки. Небензя напомнил слова Зеленского о том, что нельзя разделять украинский народ по языковому признаку.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник. Он уже объявил о досрочном роспуске Верховной рады.