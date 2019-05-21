Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины
Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

 Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины
Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

 Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
0:55   21 Мая 2019
Весь мир

Роухани заявил, что США восемь раз призывали Иран к началу переговоров

Роухани заявил, что США восемь раз призывали Иран к началу переговоров

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что США направили восемь официальных запросов с призывом начать переговоры. Об этом говорится на сайте президента республики.

Роухани заявил, что выступает в поддержку дипломатии и переговоров, но не считает их правильными в текущих условиях. По его словам, во время его визита в ООН в прошлом году к иранской стороне обратились пять «хорошо известных мировых лидеров» с предложением посредничества в переговорах с президентом США. Иранский президент уточнил, что помимо этого, Госдеп США восемь раз обращался к нам с просьбами.

Роухани добавил, что, несмотря на предложения США, сейчас «не время для переговоров, а время для споротивления и стойкости».

Накануне президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран вскоре захочет вести переговоры, отвечая на «сильную» ближневосточную политику Белого дома. В свою очередь Глава иранского МИД Мохаммад Джавал Зариф заявил, что возможностей для переговоров нет.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...