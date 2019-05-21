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0:38   21 Мая 2019
Весь мир

Конституционный парламент Венесуэлы продлил свои полномочия до конца следующего года

Конституционный парламент Венесуэлы продлил свои полномочия до конца следующего года

Национальное учредительное собрание Венесуэлы продлило срок полномочий до конца следующего года, сообщил спикер собрания Диосдадо Кабельо.

На своей странице в Twitter он написал, что решение о продлении своих заседаний и своих функций до 31 декабря 2020 года, чтобы выполнить поставленные перед ней задачи.

Избранное летом 2017 года собрание должно было проработать до августа текущего года, однако еще в минувшем году Кабельо не исключил, что оно может продлить свою работу еще на пару лет.

Также в стране действует подконтрольный оппозиции парламент (Национальная ассамблея), возглавляемая Хуаном Гуаидо, который возложил на себя незаконно полномочия венесуэльского лидера.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро предложил провести досрочно запланированные на конец следующего года выборы в парламент, контролируемый оппозицией.

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Автор: Олег Королев
#парламент #венесуэла #мадуро

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