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 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины
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0:17   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ, в которым взял на себя полномочия верховного главнокомандующего.

В документе говорится, что в связи с вступлением на пост в понедельник, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции страны Зеленский принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего украинских ВС.

В минувший понедельник состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время выступления в парламенте он заявил, что распускает Верховную раду, и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Также он призвал депутатов уволить глав министерства обороны, Генпрокуратуры и Службы безопасности.

Накануне украинский премьер Владимир Гройсман, заявивший об отставке, потребовал Зеленского внести на рассмотрение Рады новый состав кабмина, а также кандидатуру нового премьера.

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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