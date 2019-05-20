Небензя в СБ ООН назвал принятый на Украине закон о языке «инквизицией»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заявил на экстренном заседании Совета Безопасности, что на Украине, где был принят закон «О государственном языке» вводится языковая инквизиция

По словам российского постпреда, подобные шаги являются недопустимыми в стране, заявляющей о своем соответствии высоким европейским стандартам.

«Считаем необходимым, чтобы СБ дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей. Речь идет о нарушении решений Совета Безопасности», - подчеркнул Василий Небензя.

Напомним: законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой Украины 25 апреля, после чего 15 мая закон был подписан уходящим с поста президента Украины Петром Порошенко.

Новый закон предписывает гражданам Украины использовать во всех сферах жизни исключительно украинский язык. Контролировать исполнение закона будут так называемые «языковые инспекторы», которые получат право присутствовать на любых заседаниях государственных органов, требовать у политических партий и общественных организаций документы, а также назначать размер штрафов.