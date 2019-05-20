Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что свой день рождения накануне отметил дома в кругу семьи и друзей.

Как написал глава региона в своем аккаунте в понедельник вечером, накануне он действительно отмечал день рождения, но специально об этом никому не рассказывал. Сегодня же, отметил Беглов, когда он вместе с помощниками разбирал обращения граждан по проблемным темам, он увидел множество поздравлений.

«Спасибо! Благодарю каждого из вас за добрые слова!», - добавил он в заключение.

Напомним: врио губернатора Петербурга Александр Беглов завел собственную страничку в социальной сети «ВКонтакте», чтобы горожане могли обращаться к нему напрямую со своими вопросами и предложениями. Как отмечалось, только за первую неделю на страничку Беглова подписались более 20 тысяч человек, при этом градоначальнику поступило около пяти тысяч обращений.