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23:17   20 Мая 2019
Россия

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что свой день рождения накануне отметил дома в кругу семьи и друзей.

Как написал глава региона в своем аккаунте в понедельник вечером, накануне он действительно отмечал день рождения, но специально об этом никому не рассказывал. Сегодня же, отметил Беглов, когда он вместе с помощниками разбирал обращения граждан по проблемным темам, он увидел множество поздравлений.

«Спасибо! Благодарю каждого из вас за добрые слова!», - добавил он в заключение.

Напомним: врио губернатора Петербурга Александр Беглов завел собственную страничку в социальной сети «ВКонтакте», чтобы горожане могли обращаться к нему напрямую со своими вопросами и предложениями. Как отмечалось, только за первую неделю на страничку Беглова подписались более 20 тысяч человек, при этом градоначальнику поступило около пяти тысяч обращений.

 

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Автор: Александр Люблинский
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