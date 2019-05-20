Порошенко переехал из президентской администрации в офис БПП
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter выехал из администрации главы государства и переехал в офис БПП (Блок Петра Порошенко) «Солидарность».
«Переехал в прозрачный офис», - написал Порошенко в своем аккаунте.
Там же он рассказал, что провел встречи с американским послом в Евросоюзе Гордоном Сондландоном и сенатором США Рональдом Джонсоном, которых он назвал «хорошими друзьями Украины».
Напомним: раннее в понедельник 20 мая Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах 21 апреля 2019 года, официально вступил в должность главы государства, сменив на посту президента Украины Петра Порошенко.
Переїхав до прозорого офісу.Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.