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22:50   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко переехал из президентской администрации в офис БПП

Порошенко переехал из президентской администрации в офис БПП

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter выехал из администрации главы государства и переехал в офис БПП (Блок Петра Порошенко) «Солидарность».

«Переехал в прозрачный офис», - написал Порошенко в своем аккаунте.

Там же он рассказал, что провел встречи с американским послом в Евросоюзе Гордоном Сондландоном и сенатором США Рональдом Джонсоном, которых он назвал «хорошими друзьями Украины».

Напомним: раннее в понедельник 20 мая Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах 21 апреля 2019 года, официально вступил в должность главы государства, сменив на посту президента Украины Петра Порошенко.

 

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #экс-президент #переезд

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