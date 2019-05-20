Президент Эстонии заявила Зеленскому о необходимости усилить борьбу с коррупцией

Эстонский президент Керсти Кальюлайд во время встречи с новым украинским лидером Владимиром Зеленским, заявила, что неблагоприятная для иностранных инвестиций экономическая среда на Украине препятствует развитию страны.

По словам Кальюлайд, Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией и повышать привлекательность своей экономики.

«Неблагоприятная для зарубежных инвестиций экономическая среда и местами тормозящая борьба с коррупцией – это проблемы, которые препятствуют развитию Украины и росту благосостояния людей, - сказала президент Эстонии.

Также она добавила, что сейчас у вступившего в должность президента Украины есть хороший шанс продемонстрировать, что страна продолжает придерживаться избранного ранее курса в борьбе с имеющимися проблемами.

Ранее в понедельник 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации присутствовала президент Эстонии.