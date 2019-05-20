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Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

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22:02   20 Мая 2019
Россия

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции в Чехове и его соучастник арестованы по решению московского суда. Их обвиняют в покушении на мошенничество на 12 миллионов рублей. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. 

По ее словам, в настоящее время фигуранты дела арестованы. Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». 

Как сообщила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, после служебной проверки начальник Столбовского района полиции будет уволен. Также его привлекут к ответственности в рамках законодательства. 

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — сказала она. 

По информации следствия, начальник отдела полиции вместе с соучастником обманули двух граждан, пообещав им решить проблему с получением страховых выплат. Обвиняемым удалось «заработать» шесть миллионов рублей. А в мае 2019 года они встретились с потерпевшими, чтобы получить оставшуюся сумму денег (еще шесть миллионов рублей), но их задержали с поличным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #мошенничество #полиция

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