Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции в Чехове и его соучастник арестованы по решению московского суда. Их обвиняют в покушении на мошенничество на 12 миллионов рублей. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящее время фигуранты дела арестованы. Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, после служебной проверки начальник Столбовского района полиции будет уволен. Также его привлекут к ответственности в рамках законодательства.

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — сказала она.

По информации следствия, начальник отдела полиции вместе с соучастником обманули двух граждан, пообещав им решить проблему с получением страховых выплат. Обвиняемым удалось «заработать» шесть миллионов рублей. А в мае 2019 года они встретились с потерпевшими, чтобы получить оставшуюся сумму денег (еще шесть миллионов рублей), но их задержали с поличным.