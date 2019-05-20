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21:47   20 Мая 2019
Россия

Пожар в автосалоне в Кемерове ликвидирован

Пожар в автосалоне в Кемерове ликвидирован

Пожар в крупном автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС РФ по региону Александра Шульгина. 

По словам Шульгина, площадь пожара составила примерно четыре тысячи квадратных метров. Также известно, что в 22:15 по местному времени пожарным полностью удалось ликвидировать огонь после 2,5 часов борьбы. 

«Причины пожара будут установлены специалистами», — добавил он. 

Известно, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для его устранения использовались 29 единиц техники и более 85 человек. 

В сгоревшем здании находились автосалоны марок Hyundai и Skoda.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #кемеровов

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