Пожар в автосалоне в Кемерове ликвидирован

Пожар в крупном автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС РФ по региону Александра Шульгина.

В Кемерово снова грандиозный пожар pic.twitter.com/DJ0uiMCfpV — Оксана (@soda_Kor) May 20, 2019

По словам Шульгина, площадь пожара составила примерно четыре тысячи квадратных метров. Также известно, что в 22:15 по местному времени пожарным полностью удалось ликвидировать огонь после 2,5 часов борьбы.

«Причины пожара будут установлены специалистами», — добавил он.

Известно, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для его устранения использовались 29 единиц техники и более 85 человек.

В сгоревшем здании находились автосалоны марок Hyundai и Skoda.