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Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

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 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

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21:56   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обсудил с представителями США «российскую агрессию» и попросил усилить санкции

Зеленский обсудил с представителями США «российскую агрессию» и попросил усилить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский, встретившись в понедельник с представителями США, заверил их в том, что Вашингтон является мощным и серьезным партнером Киева в преодолении «российской агрессии».

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», - добавил Зеленский и призвал американцев ужесточить антироссийские санкции.

Напомним: ранее Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что его главной задачей будет прекращение огня в Донбассе, а также выразил намерение вернуть Крым Украине.

Полуостров Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума, проведенного в марте 2014 года. В ходе свободного волеизъявления подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за то, чтобы выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #санкции #президент #зеленский

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