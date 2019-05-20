Зеленский обсудил с представителями США «российскую агрессию» и попросил усилить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский, встретившись в понедельник с представителями США, заверил их в том, что Вашингтон является мощным и серьезным партнером Киева в преодолении «российской агрессии».

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», - добавил Зеленский и призвал американцев ужесточить антироссийские санкции.

Напомним: ранее Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что его главной задачей будет прекращение огня в Донбассе, а также выразил намерение вернуть Крым Украине.

Полуостров Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума, проведенного в марте 2014 года. В ходе свободного волеизъявления подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за то, чтобы выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации.