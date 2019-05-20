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21:11   20 Мая 2019
Весь мир

Иран нарастил производство низкообогащенного урана в четыре раза

Иран нарастил производство низкообогащенного урана в четыре раза

Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза. Об этом в понедельник, 20 мая сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Кроме того, известно, что Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о данном решении, но в агентстве пока не прокомментировали эти сообщения.

СМИ подчеркивает, что «рост производства в четыре раза может означать, что Иран, впо всей видимости, выйдет за рамки ограничений запасов урана, которые установлены ядерным соглашением».

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что такая мера не означает, что страна наращивает количество используемых центрифуг, ограниченное соглашением по атому. При этом он заметил, что в течение нескольких недель иранское государство достигнет максимально допустимого, по соглашению, числа запасов низкообогащенного урана, что составит 300 килограмм.

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Автор: Алла Ларионова
#иран #весь мир #уран

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