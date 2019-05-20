Сотрудники ГИБДД начали выявлять нарушителей на вертолете

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) начали патрулировать дороги, наблюдая за трафиком с вертолета. Пробный полет произошел в Красноярске. Об этом 20 мая сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Самые аварийно-опасные участки находятся на трассе Р-255 «Сибирь», именно туда в рамках первого полета отправились работники подразделения. В случае, если бы они стали свидетелями правонарушения, вертолет сразу бы сел на проезжую часть, чтобы остановить водителя.

Представитель пресс-службы регионального ГИБДД заявил, что такая практика будет происходить регулярно.

Это не первый эксперимент красноярских дорожных патрульных служб. Ранее сообщалось, что подразделение использовало дроны, чтобы выявлять нарушителей.

Автоинспекторы сняли происходящее на видео.