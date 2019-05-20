Китайцы не увидели финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Фанаты знаменитого сериала от канала HBO «Игра престолов» в Китае не смогли увидеть финал из-за торговых споров между США КНР. Об этом написало в понедельник издание The Wall Street Journal. Китайские пользователи платформы Tencent Video, обладающей эксклюзивным правом на продукцию американского телеканала в Китае, вместо последнего эпизода увидели лишь уведомление о "проблемах с каналом передачи".

«Мы уведомим вас о новом времени вещания», — сказано в сообщении ресурса Tencent.

В пресс-службе HBO изданию заявили, что власти этой страны не позволили Tencent транслировать последнюю серию «Игры престолов» из-за торговых войн между Вашингтоном и Пекином. Канал подчеркнул, что со своей стороны не имел проблем с трансляцией.

По данным местной компании Entgroup, последний сезон «Игры престолов» китайские пользователи на платформе посмотрели 550 миллионов раз.