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Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

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Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
21:03   20 Мая 2019
Весь мир

Китайцы не увидели финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Китайцы не увидели финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Фанаты знаменитого сериала от канала HBO «Игра престолов» в Китае не смогли увидеть финал из-за торговых споров между США КНР. Об этом написало в понедельник издание The Wall Street Journal. Китайские пользователи платформы Tencent Video, обладающей эксклюзивным правом на продукцию американского телеканала в Китае, вместо последнего эпизода увидели лишь уведомление о "проблемах с каналом передачи".

«Мы уведомим вас о новом времени вещания», — сказано в сообщении ресурса Tencent.

В пресс-службе HBO изданию заявили, что власти этой страны не позволили Tencent транслировать последнюю серию «Игры престолов» из-за торговых войн между Вашингтоном и Пекином. Канал подчеркнул, что со своей стороны не имел проблем с трансляцией.

По данным местной компании Entgroup, последний сезон «Игры престолов» китайские пользователи на платформе посмотрели 550 миллионов раз.

 

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Автор: Алла Ларионова
#китай #общество #игра престолов

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