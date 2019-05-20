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21:15   20 Мая 2019
Весь мир

Корреспондент ФАН снял иностранное оружие, брошенное террористами в Хаме

Корреспондент ФАН снял иностранное оружие, брошенное террористами в Хаме

Подразделения сирийской армии, проводившие разминирование оставленных боевиками населенных пунктов на севере провинции Хама, обнаружили несколько складов с оружием и боеприпасами иностранного производства.

Запечатлеть находки сирийских военнослужащих удалось специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, который в настоящее время находится в САР.

Корреспондент ФАН снял иностранное оружие, брошенное террористами в Хаме

Как отмечает интернет-издание, террористы в нарушение сочинского Меморандума не только не вывели крупнокалиберное оружие с территории демилитаризованной зоны, но и ежедневно ведут оттуда огонь по позициям сирийской армии, а также по жилым районам, в результате чего ежедневно гибнут мирные граждане, живущие поблизости от линии разграничения.

Корреспондент ФАН запечатлел на брошенных террористами складах 25 минометов, произведенных в США, и свыше 50 штук крупнокалиберных пулеметов, а также десятки тысяч патронов и мин разного калибра, стоящих на вооружении у стран-членов НАТО.

Корреспондент ФАН снял иностранное оружие, брошенное террористами в Хаме

Помимо вооружения заводского производства, на складах были обнаружены различные самопальные приспособления, в том числе кустарно произведенные реактивные системы залпового огня и 12 «баллонометов». Снаряды для кустарных РСЗО и газовые баллоны были начинены обрезками арматуры, выполняющими роль поражающих элементов. Подобными осколками только за минувший месяц были убиты свыше 150 мирных жителей, в том числе 20 детей, из населенных пунктов, расположенных поблизости от Идлибской зоны деэскалации.

Подобные находки, как отмечается, подтверждают, что между остающимися в Идлибе террористами и западными спецслцужбами существует тесная связь.

Корреспондент ФАН снял иностранное оружие, брошенное террористами в Хаме

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #террористы #оружие #склады

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