ЕС озвучил условие для предоставления Киеву финпомощи после инаугурации Зеленского

Евросоюз готов предоставить макрофинансовую помощь Украине, если Киев продолжит успешно сотрудничать с Международным валютным фондом. Об этом рассказал в понедельник вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«У нового президента очень быстрый старт — уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными», — приводит слова вице-президента ЕК агентство УНИАН.

Кроме того, Шефчрич отметил, что намерен сегодня обсудить с Зеленским обязательства Киева перед международными партнерами по воплощению в жизнь реформ.

В понедельник, 20 мая новый глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания в здании Верховной рады принес присягу народу, вступив в должность президента.