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 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

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Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

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20:27   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

ЕС озвучил условие для предоставления Киеву финпомощи после инаугурации Зеленского

ЕС озвучил условие для предоставления Киеву финпомощи после инаугурации Зеленского

Евросоюз готов предоставить макрофинансовую помощь Украине, если Киев продолжит успешно сотрудничать с Международным валютным фондом. Об этом рассказал в понедельник вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«У нового президента очень быстрый старт — уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными», — приводит слова вице-президента ЕК агентство УНИАН.

Кроме того, Шефчрич отметил, что намерен сегодня обсудить с Зеленским обязательства Киева перед международными партнерами по воплощению в жизнь реформ.

В понедельник, 20 мая новый глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания в здании Верховной рады принес присягу народу, вступив в должность президента.

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Автор: Алла Ларионова
#евросоюз #украина #зеленский

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