Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины
Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

 Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

Беглов поблагодарил своих подписчиков в соцсети за поздравления с днем рождения

 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

 Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины

Зеленский подписал первый указ на посту президента Украины
Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

Представитель Гуаидо провел переговоры с американскими военными в США

 Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране

Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
20:30   20 Мая 2019
Россия

Глава РУСАДА рассказал, почему не раскрывает имя пойманного на допинге футболиста

Глава РУСАДА рассказал, почему не раскрывает имя пойманного на допинге футболиста

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отказался комментировать возбуждение дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из игроков клуба ФНЛ. Об этом 20 мая сообщает 360.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе одного из футболистов, чье имя не разглашается, была обнаружена запрещенная субстанция. 

Ганус, отвечая на вопрос о ситуации, заявил, что пока идет расследование, никаких комментариев не будет, потому что «у нас такой порядок». 

«Поэтому мне реально добавить нечего», — добавил он. 

На вопрос корреспондента о том, было ли тестирование массовым, Ганус снова ответил, что идет расследование, и пока весь материал не будет собран, ему нечего сказать.

Он призвал отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что имя футболиста не разглашается специально, чтобы не было лишнего ажиотажа. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ганус #фнл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...