Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отказался комментировать возбуждение дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из игроков клуба ФНЛ. Об этом 20 мая сообщает 360.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе одного из футболистов, чье имя не разглашается, была обнаружена запрещенная субстанция.

Ганус, отвечая на вопрос о ситуации, заявил, что пока идет расследование, никаких комментариев не будет, потому что «у нас такой порядок».

«Поэтому мне реально добавить нечего», — добавил он.

На вопрос корреспондента о том, было ли тестирование массовым, Ганус снова ответил, что идет расследование, и пока весь материал не будет собран, ему нечего сказать.

Он призвал отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что имя футболиста не разглашается специально, чтобы не было лишнего ажиотажа.