Беглов заявил, что летом в Петербурге рассмотрят индексацию тарифов

Петербургские власти вернутся к рассмотрению вопроса индексации тарифов летом 2019 года. Об этом в понедельник вечером, выступая в рамках радиопередачи «Губернаторский эфир» заявил исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

По словам главы региона, руководство города планирует в течение наступающего лета обсудить возможность снижения тарифов для населения.

«Горожане справедливо замечают, что тарифы растут. Поэтому летом мы пересмотрим вопрос индексации тарифов», - заявил градоначальник, слова которого приводит информагентство «Невские новости».

Напомним: ранее на минувшей неделе тему снижения тарифов на газ юля рядовых петербуржцев Александр Беглов поднял на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. В частности, Александр Беглов рассказал премьер-министру, что многие граждане используют намного меньше газа, чем предусматривает самая низкая норма потребления, значит ежемесячно переплачивают за неиспользованный газ. В ответ Медведев заявил, что поддерживает идею петербургского градоначальника пересмотреть нормы тарификации.