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20:00   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Опубликована декларация о доходах и имуществе Зеленского

Опубликована декларация о доходах и имуществе Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский задекларировал дом в Италии и недостроенную гостиницу в Грузии. Об этом 20 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на декларацию доходов президента. 

Известно, что площадь дома Зеленского в Италии составляет 413 квадратных метров. Помимо недвижимости за рубежом, президент имеет в собственности дом в 350 квадратных метров и земельный участок в Киевской в области, а также квартиру в столице, площадь которой составляет более 130 квадратных метров. 

Супруга Зеленского — Елена  — владеет двумя квартирами — в Крыму, площадь которой составляет 130 квадратных метров, и в Киеве — площадью более 280 квадратных метров. 

Также глава государства вместе с супругой совместно задекларировали еще одну квартиру в Киеве (270 квадратных метров).

Кроме этого, супруги имеют в собственности несколько объектов незавершенного строительства в Грузии (десять гостиничных номеров площадью 360 квадратных метров). 

Что касается транспорта, Зеленскому принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года, а его супруге — Mercedes-Benz 2014 года.

Глава государства также имеет 1700 украинских гособлигаций, а его жена — 1100. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #декларация #весь мир #зеленский

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