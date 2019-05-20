Участник арт-группы «Война» Воротников рассказал, за что его задержали

Участник арт-группы «Война» Олег Воротников подтвердил «Политике Сегодня», что его задержали в Германии. Сейчас он находится на полпути в спецприемник в Потсдаме.

«Задержали по причине того, что я нелегал, видимо. Пока не поняли, что в розыске. Меня сейчас повезли в участок, видимо. Это город Потсдам», - сообщил Воротников.

Полицию, как добавил Воротников, вызвали «не то латвийцы, не литовцы» из сквота, в котором у него возник конфликт по поводу вещей.

«Там всякий сброд: стаскивают машины после аварии, разбирают на запчасти, - рассказал Воротников. - Там у меня украли laptop и пару жестких дисков. Мы начали выяснять отношения, то ли латвийцы, то ли литовцы с Восточной Европы, но с паспортами ЕС. Они вернули диски, но отказывались вернуть ноутбук. А они знали кто я, потому что я представился, как дурак. Сказал, что я «Война» и меня там ищут. Не надо было делать, конечно. Они этим воспользовались и начали пугать полицией. Я: «Ну звони». Он и позвонил. И вот приехали, задержали».

В консульство России Олег Воротников не обращается, потому как убежден, что его разыскивают. Кроме того уверяет, что находится в розыске в Австрии.

9 мая арт-группа «Война» на сайте сообщала, что Воротникова за создание и руководство организацией Der Krieg и незаконный оборот оружия объявила в розыск австрийская полиция. В России на лидера петербургской фракции группы «Война» лежит уголовное дело за «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти» на одной из уличных акций. На европейских фестивалях Олег Воротников в 2014-ом году стал персоной нон-грата из-за позиции по Крыму. Он рад, что полуостров вернулся в Россию.