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19:19   20 Мая 2019
Общество

Участник арт-группы «Война» Воротников рассказал, за что его задержали

Участник арт-группы «Война» Воротников рассказал, за что его задержали

Участник арт-группы «Война» Олег Воротников подтвердил «Политике Сегодня», что его задержали в Германии. Сейчас он находится на полпути в спецприемник в Потсдаме. 

«Задержали по причине того, что я нелегал, видимо. Пока не поняли, что в розыске. Меня сейчас повезли в участок, видимо. Это город Потсдам», - сообщил Воротников.

Полицию, как добавил Воротников, вызвали «не то латвийцы, не литовцы» из сквота, в котором у него возник конфликт по поводу вещей. 

«Там всякий сброд:  стаскивают машины после аварии, разбирают на запчасти, - рассказал Воротников. - Там  у меня украли laptop  и пару жестких дисков.  Мы начали выяснять отношения, то ли латвийцы, то ли литовцы с Восточной Европы, но с паспортами ЕС. Они вернули диски, но отказывались вернуть ноутбук. А они знали кто я, потому что я представился, как дурак.  Сказал, что я «Война» и меня там ищут. Не надо было делать, конечно.  Они этим воспользовались и начали  пугать полицией. Я: «Ну звони». Он и позвонил. И вот приехали, задержали». 

В консульство России Олег Воротников не обращается, потому как убежден, что его разыскивают. Кроме того уверяет, что находится в розыске в Австрии.

9 мая арт-группа «Война» на сайте сообщала, что Воротникова за создание и руководство организацией Der Krieg и незаконный оборот оружия объявила в розыск австрийская полиция. В России на лидера петербургской фракции группы «Война» лежит уголовное дело за «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти» на одной из уличных акций. На европейских фестивалях Олег Воротников в 2014-ом году стал персоной нон-грата из-за позиции по Крыму. Он рад, что полуостров вернулся в Россию.

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Автор: Мария Владимирова
#германия #война #воротников

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