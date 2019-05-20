Занятия второго и третьего потоков прошли в Школе молодого политика в Петербурге

Ученики второго и третьего потока Школы молодого политика на минувших выходных 18 и 19 мая прошли соответственно технологические курсы и базовые занятия.

Как сообщается в пресс-релизе ШМП занятия проходили на восьми площадках. Редактор «Первого канала» Светлана Гаврикова в рамках базового курса поделилась с учащимися третьего потока колоссальным опытом работы со средствами массовой информации и интернетом, а бизнес-тренер Андрей Криворотько раскрыл им тонкости выступлений перед аудиторией.

В то же время у второго потока ШМП началось обучение на технологическом курсе, призванном раскрыть для новичков общественно-политическую жизнь. Политолог и кандидат психологических наук Мария Пушкина прочитала ученикам лекцию по политической психологии. Депутат Муниципального образования «Васильевский» Анна Замараева рассказала о городском и муниципальном управлении, а политтехнолог и электоральный юрист Степан Подаруев поделился юридическими аспектами на муниципальных выборах.

Комментируя прошедшие занятия в ШМП руководитель общественного движения «Школа молодого политика» Илья Костунов сказал, что теперь ученикам третьего потока предстоит, также как им предшественникам из первого и второго потока пройти тестирование и технологические курсы.