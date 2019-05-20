Занятия второго и третьего потоков прошли в Школе молодого политика в Петербурге
Ученики второго и третьего потока Школы молодого политика на минувших выходных 18 и 19 мая прошли соответственно технологические курсы и базовые занятия.
Как сообщается в пресс-релизе ШМП занятия проходили на восьми площадках. Редактор «Первого канала» Светлана Гаврикова в рамках базового курса поделилась с учащимися третьего потока колоссальным опытом работы со средствами массовой информации и интернетом, а бизнес-тренер Андрей Криворотько раскрыл им тонкости выступлений перед аудиторией.
В то же время у второго потока ШМП началось обучение на технологическом курсе, призванном раскрыть для новичков общественно-политическую жизнь. Политолог и кандидат психологических наук Мария Пушкина прочитала ученикам лекцию по политической психологии. Депутат Муниципального образования «Васильевский» Анна Замараева рассказала о городском и муниципальном управлении, а политтехнолог и электоральный юрист Степан Подаруев поделился юридическими аспектами на муниципальных выборах.
Комментируя прошедшие занятия в ШМП руководитель общественного движения «Школа молодого политика» Илья Костунов сказал, что теперь ученикам третьего потока предстоит, также как им предшественникам из первого и второго потока пройти тестирование и технологические курсы.
«Первый поток завершил обучение в апреле, второй поток завершает в мае. Обучение должно завершиться до 10 июня 2019 года, чтобы желающие слушатели могли сосредоточиться на муниципальной выборной компании», - пояснил он.