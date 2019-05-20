Группа поддержки депутата Резника засветилась в деле о «градозащитном терроризме»

Изучив открытое письмо в защиту заподозренного в употреблении наркотиков депутата ЗакСа Максима Резника, издание «Невские Новости» обнаружило, что подписанты из организации «Живой город» поддерживали депутата Вячеслава Нотяга. Сейчас бывший народный избранник и друг Резника отбывает три года строгого режима за взятку в 1,2 миллиона рублей. Деньги Нотяг получал от строительной компании «Воин-В» за невоспрепятствование ее деятельности.

Среди активистов, которые вступились за Резника, значится пятеро членов организации «Живой город»: Елисеева Антонина Владимировна, Литвинов Дмитрий Борисович, Сивохина Наталия Павловна, Минутина-Лобанова Юлия Леонидовна, Забирохин Петр Борисович.

Елисеев, Литвинов и Сивохина в апреле 2016 года направляли заявление от градозащитников в связи с задержанием Вячеслава Нотяга. Тогда они выражали активную поддержку и высказывались его защиту.

«Живой город» был замечен не только в скандальном деле с «Воин-В». Структура в начале минувшего десятилетия активно участвовала в кампании по созданию негативного фона вокруг стройки отеля в бывшей части Лопухинского сада, которую собиралась проводить компания RBI. Организация бурной деятельности не обошлась и без участия депутата Резника, который тогда даже лично открыл выставку «Исчезающий Петербург», посвященную проблематике сада.

Большую часть запросов и обращений в прокуратуру в то время оформлял не Резник, а депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев. Такое весьма выгодное для обоих депутатов сотрудничество, несмотря на членство в разных партиях, также отмечал в интервью «Невским Новостям» руководитель компании «Воин-В» Олег Глущенко.

Уже в апреле текущего года собственник группы компаний RBI Эдуард Тиктинский рассказал на своей странице в Facebook о «градозащитном терроризме», у которого нет ничего общего с борьбой за сохранение исторического Петербурга.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч граждан подписали петицию с призывом к Резнику пройти экспертизу на наркотики. Ее авторы подчеркивают, что депутат является должностным лицом, потому обязан доказать свою невиновность.

Сам Резник отказался от медосвидетельствования, заявив на своей странице в Facebook, что по врачам бегать не собирается. Причиной для такой острой реакции со стороны общественности послужило попавшее в сеть видео очевидцев, запечатлевшее, как депутат употребляет, предположительно, марихуану.

Дело Нотяга и «градозащитная» деятельность — не единственный скандал с участием петербургского народного избранника. Первого мая этого года он отличился на мирной демонстрации оппозиционными лозунгами, после чего оказался в автозаке. После профилактической беседы депутата отпустили. Резнику помогла депутатская неприкосновенность.