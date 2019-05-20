Финал национального чемпионата Worldskills Russia стартует в Казани

Финал национального конкурса «Молодые профессионалы», собравший лучшие трудовые резервы страны, стартовал в Казани. Об этом 20 мая сообщает ФАН.

Состязания пройдут с 20 по 24 мая. В текущем году впервые собрались участники разных возрастов. Бороться за звание лучших будут более 360 юниоров, а более 200 специалистов старше 50 лет примут участие на той же площадке в финале II чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых».

Компатриот команды Санкт-Петербурга по столярному делу Евгений Петров заявил, что готов к победе. Он также отметил, что для завтрашней работы готовятся рабочие места.

«Ребятам разъясняют, что мы будем выполнять, какие внесены изменения в предварительное задание. Отборочные состязания позади, здесь собрались лучшие из лучших, а победит сильнейший», — считает он.

Призеры и победители финала «Молодых профессионалов» войдут в состав российской сборной WorldSkills Russia и будут представлять Россию на ЧМ в Шанхае в 2021 году, а также на ЧЕ в EuroSkills в 2022 году в Петербурге.

Однако после финала участников ждет мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019, специально для которого был построен выставочный центр «Казань Экспо». В мероприятии примут участие почти 1,5 тысячи человек. Помимо россиян на соревновании выступят более 120 участников из самых разных стран, в том числе Китая, Норвегии, Сингапура.