- Фейки об обстрелах гражданских объектов армией САР вбрасываются террористами

Встреча Абу Мухаммада Аль-Джулани – главаря террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформировавшейся вокруг запрещенной в России и в ряде других государств «Джебхат-ан-Нусры»*, с полевыми командирами подконтрольных банформирований прошла на северо-западе сирийской провинции Хама в селении Сирмания.

Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на информационный ресурс в социальной сети Facebook.

Как отмечается, на встрече джихадистов собрались главари вооруженных группировок «Хурас Ад-Дин», «Джейш Аль-Изза и запрещенной в России «Исламской партии Туркистана», которые обсуждали совместные действия, направленные против сирийских правительственных сил.

В частности, Аль-Джулани призвал сторонников провоцировать сирийскую армию на обстрелы объектов гражданской инфраструктуры – школ и больниц. Для этого он посоветовал боевикам размещать поблизости рядом с этими объектами свои минометы, и вести из них огонь по позициям САА. Также Аль-Джулани приказал распространять слухи о том, что правительственные силы якобы целенаправленно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также о том, что в результате этих объектов во множестве гибнут мирные жители.

Напомним: ранее сообщалось, что на предыдущей встрече главаря «Ан-Нусры» с полевыми командирами, Аль-Джулани предупредил всех, что соглашение с сирийской армией о добровольной сдаче какого-либо района будет расцениваться как предательство и соответственно караться.

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