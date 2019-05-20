«Преступление и наказание» Достоевского скупают в Бразилии

Роман русского классика Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» стал одним из самых покупаемых в Бразилии. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельник Veja.

По версии издания Veja, в топе-20 самых продаваемых книг знаменитое произведение Достоевского заняло 11 место. Седьмая и 10 строчка в рейтинге пришлась на произведения Оруэлла — «Скотный двор» и «1984». На 12 месте оказался сборник лучших рассказов Лавкрафта, а на 17 — исторический роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Социолог и политолог Марсиу Жулибони считает, что современная публика увлекается произведениями великих писателей из-за их умения «уловить непреходящие ценности в жизни общества». Он подчеркнул, что кроме классики в Бразилии популярны любовные романы, поэзия, а также «Игра престолов» Джорджа Мартина. Отдельно эксперт отметил книги местного психоаналитика Августо Кури.