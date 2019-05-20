Лидер «Войны» Воротников чувствует, что угодил в ловушку в Потсдаме

Лидер петербургской фракции арт-группы «Война» Олег Воротников задержан полицией в немецком Потсдаме. «Политика Сегодня» дозвонилась до активиста, разыскиваемого властями России и Австрии, и узнала все из первых уст.

- За что задержали вас?

- По причине того, что я нелегал, видимо. Пока они не поняли, что я в розыске. Меня сейчас, видимо, повезли в участок. Это город Потсдам, я там в последнее время вписывался. Недалеко есть заброшенная как бы казарма, еще со времен ГДР. Там всякий сброд собирается: стаскивают машины после аварии, разбирают на запчасти. Там у меня украли laptop (ноутбук - прим. ред) и пару жестких дисков. То ли латвийцы, то ли литовцы, в общем из Восточной Европы, но с паспортами ЕС. Мы начали выяснять отношения. Они вернули диски, но отказывались вернуть ноутбук. А они знали, кто я, потому что я представился, как дурак. Сказал, что я — «Война», меня ищут. Не надо было этого делать, конечно. Они этим воспользовались и начали пугать полицией. Я такой: «Ну звони». Ну он и позвонил. И вот приехали, задержали. Но даже телефон не отняли. Думаю, что через час отнимут.

Я сижу как бы в приемной. По-русски - в дежурной части. Выхожу в туалет. Но нет денег на телефоне. Связь можно поддерживать, если только мне будут звонить.

- Вы знали, что вам в Австрии предъявлено обвинение? (9 мая власти Австрии предъявили обвинение Воротникову в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия, максимальный срок - до пяти лет лишения свободы - прим.ред.)

- Мне заочно предъявили обвинение, чтобы объявить розыск международный. Это практика такая. Они догадываются, что я уже не в Австрии. Ну это не грозит ничем. Если сейчас все выяснится, то, наверное, будет грозить. Теперь здесь ищу юриста, чтобы он как -то меня отбил , хотя бы на начальном этапе. Потому что, если не найду, меня могут депортировать в Австрию очень быстро. А если найду, то можно продержаться месяцы. А там может изменится ситуация как-нибудь. Все бывает.

- С Петром Верзиловым (якобы отравленный в России активист московской фракции «Войны», ставший известный вторым проектом Pussy Riot - прим. ред) не встречались? Вроде он тоже в Германии (подробнее читайте в материале «Отравленного» Верзилова выписали из немецкой клиники, где нет специалистов по ядам).

- Мы не общаемся. Поскольку еще в 2009 году мы его выгнали. Он некрасиво себя вел. Сдавал в полицию наших активистов, на этом устраивал пиар. Это его стратегия, видимо. Нас это не устроило. Наш принцип - не попадаться, как можно дольше, вести автономный образ жизни. У него задача - гламур, у нас - антифашистское сопротивление. И здесь совершенно не райская жизнь. Скорее, жизнь рабочего, еще и нелегального.

- Была ли возможность в российское консульство обратиться?

- Я в розыске с 2011 года и в России. Я не могу получить загранпаспорт. У МИД есть все основания, чтобы не выдавать документ. Если обращусь в посольство, то как с Ассанжем. Я со всех сторон сейчас в ловушке, в которой мы скоро, увидим, что произойдет (смеется). Если можно, я бы хотел, чтобы мне позвонил какой- то немецкий юрист, который бы просто объяснил мои права. Может быть, кому -то будет интересно вписаться в эту историю. Я с удовольствием поговорю, пока у меня телефон не сел или меня не обшманали.

«Война» - леворадикальная акционистская группа, созданная в 2007 году. В активе ее петербургской фракции - премия «Инновация» за изображение гигантского полового органа на Литейном мосту. Из России Воротников вместе супругой и детьми уехали после возбуждения уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти на одной из уличных акций. Поначалу в Европе петербургская фракция сотрудничала с художниками и организаторами различных фестивалей. В 2014 году основатель «Войны» стал персоной нон-грата в художественной среде Европы из-за позиции по Крыму. Воротников заявил, рад присоединению полуострова к России и гордится своей страной.