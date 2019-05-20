Лавров напомнил Киеву про обмен задержанными по принципу «всех на всех»

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил начать диалог с Украиной по обмену задержанными. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.

«Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов [минских соглашений] об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Кремле не могут договориться по поводу обмена с Украиной по формуле «всех на всех» в связи с разной «классификацией» удерживаемых лиц.

Украина и провозглашенные республики Донбасса совершили последний крупный обмен удерживаемыми лицами в конце декабря 2017 года. Тогда удалось обменять более 230 задержанных на 73 украинских пленных. После процедуры стороны заявляли, что сделают все возможное для ее продолжения в 2018 году. Однако с тех пор новых договоренностей по проблеме достичь не удавалось.