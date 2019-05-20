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18:12   20 Мая 2019
Россия

Лавров напомнил Киеву про обмен задержанными по принципу «всех на всех»

Лавров напомнил Киеву про обмен задержанными по принципу «всех на всех»

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил начать диалог с Украиной по обмену задержанными. Об этом 20 мая сообщает ТАСС. 

«Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов [минских соглашений] об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — заявил министр. 

Ранее сообщалось, что в Кремле не могут договориться по поводу обмена с Украиной по формуле «всех на всех» в связи с разной «классификацией» удерживаемых лиц. 

Украина и провозглашенные республики Донбасса совершили последний крупный обмен удерживаемыми лицами в конце декабря 2017 года. Тогда удалось обменять более 230 задержанных на 73 украинских пленных. После процедуры стороны заявляли, что сделают все возможное для ее продолжения в 2018 году. Однако с тех пор новых договоренностей по проблеме достичь не удавалось. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #лавров #политика #обмен пленными

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