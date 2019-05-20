Автоцентр Hyundai горит в Кемерове

Крупный пожар произошел в понедельник вечером в автоцентре Hyundai, расположенном в городе Кемерово на Октябрьском проспекте.

Как сообщают очевидцы, к 21.00 по местному времени крыша здания была полностью охвачена огнем. Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара к настоящему моменту не поступало. Спасатели выясняют, есть ли в здании автоцентра люди.

В тушении пожара, которому был присвоен второй повышенный уровень сложности, задействованы 14 пожарных расчетов. По предварительной информации, огонь распространился по площади до тысячи квадратных метров. ИЗ-за крупного пожара в Кемерово ограничено движение по расположенным поблизости улицам.

Подробности происходящего и причины возникновения пожара уточняются.